2020-02-21T18:23:20+03:00
Происшествия

Рязанец, уснувший за рулем, вылетел на встречку и попал в ДТП

Авария произошла на автодороге Рязань – Пронск, недалеко от деревни Дашки-2
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Утром 21 февраля на 26-м километре автодороги Рязань - Пронск, недалеко от деревни Дашки-2, произошло серьезное ДТП, сообщает издательство «Пресса».

По предварительным данным, 45-летний рязанец уснул за рулем автомобиля Volkswagen Caddy. Легковушка сначала оказалась на встречной полосе, а потом вылетела в кювет и перевернулась.

В результате дорожного происшествия водитель был вынужден обратиться за медицинской помощью. К счастью для него и других участников дорожного движения, никого на встречной полосе в момент ДТП не оказалось.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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