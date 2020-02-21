Рязанец, уснувший за рулем, вылетел на встречку и попал в ДТП

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:23:20+03:00

Авария произошла на автодороге Рязань – Пронск, недалеко от деревни Дашки-2

Изменить размер текста: A A

Утром 21 февраля на 26-м километре автодороги Рязань - Пронск, недалеко от деревни Дашки-2, произошло серьезное ДТП, сообщает издательство «Пресса».

По предварительным данным, 45-летний рязанец уснул за рулем автомобиля Volkswagen Caddy. Легковушка сначала оказалась на встречной полосе, а потом вылетела в кювет и перевернулась.

В результате дорожного происшествия водитель был вынужден обратиться за медицинской помощью. К счастью для него и других участников дорожного движения, никого на встречной полосе в момент ДТП не оказалось.

Фото: издательство "Пресса".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В массовом ДТП на Северной окружной участвовали пять машин

В результате дорожного происшествия на указанном участке примерно на полчаса образовалась громадная пробка (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU