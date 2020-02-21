Рязанец, уснувший за рулем, вылетел на встречку и попал в ДТП
Утром 21 февраля на 26-м километре автодороги Рязань - Пронск, недалеко от деревни Дашки-2, произошло серьезное ДТП, сообщает издательство «Пресса».
По предварительным данным, 45-летний рязанец уснул за рулем автомобиля Volkswagen Caddy. Легковушка сначала оказалась на встречной полосе, а потом вылетела в кювет и перевернулась.
В результате дорожного происшествия водитель был вынужден обратиться за медицинской помощью. К счастью для него и других участников дорожного движения, никого на встречной полосе в момент ДТП не оказалось.
Фото: издательство "Пресса".
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ИСТОЧНИК KP.RU