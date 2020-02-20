В массовом ДТП на Северной окружной участвовали пять машин
Утром 20 февраля на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительным данным, авария с участием пяти легковых автомобилей случилась по направлению в сторону гипермаркета «Глобус».
В результате дорожного происшествия на указанном участке примерно на полчаса образовалась громадная пробка.
Официальной информации по данному ДТП не поступало, неизвестно и пострадавших. Подробности аварии уточняются.
ДТП на Окружной.
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ИСТОЧНИК KP.RU