В массовом ДТП на Северной окружной участвовали пять машин

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:56:51+03:00

В результате дорожного происшествия на указанном участке примерно на полчаса образовалась громадная пробка

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Утром 20 февраля на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, авария с участием пяти легковых автомобилей случилась по направлению в сторону гипермаркета «Глобус».

В результате дорожного происшествия на указанном участке примерно на полчаса образовалась громадная пробка.

Официальной информации по данному ДТП не поступало, неизвестно и пострадавших. Подробности аварии уточняются.

ДТП на Окружной.

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ИСТОЧНИК KP.RU