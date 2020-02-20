В жестком ДТП на Грибоедова с участием двух машин пострадал пешеход
В ночь на 20 февраля, примерно в 00:10 в Рязани на перекрестке улиц Грибоедова и Вознесенской произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в нескольких социальных сетях.
Авария с участием двух легковых иномарок случилась у магазина «Дикси». Как сообщает в паблике RZN_Life очевидец, одна из машин сбила человека пешехода, который находился на «зебре».
Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало. Подробности аварии уточняются.
ДТП на Грибоедова.Источник видео: RZN_Life
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки
На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада медиков (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU