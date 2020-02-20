В жестком ДТП на Грибоедова с участием двух машин пострадал пешеход

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:39:32+03:00

Иномарки не поделили дорогу на перекрестке со светофором. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося

Изменить размер текста: A A

В ночь на 20 февраля, примерно в 00:10 в Рязани на перекрестке улиц Грибоедова и Вознесенской произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в нескольких социальных сетях.

Авария с участием двух легковых иномарок случилась у магазина «Дикси». Как сообщает в паблике RZN_Life очевидец, одна из машин сбила человека пешехода, который находился на «зебре».

Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало. Подробности аварии уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/761942" frameborder="0"></iframe> ДТП на Грибоедова.Источник видео: RZN_Life

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада медиков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU