2020-02-20T09:39:32+03:00
Происшествия

В жестком ДТП на Грибоедова с участием двух машин пострадал пешеход

Иномарки не поделили дорогу на перекрестке со светофором. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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Фото: RZN_Life.Фото: RZN_Life.
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В ночь на 20 февраля, примерно в 00:10 в Рязани на перекрестке улиц Грибоедова и Вознесенской произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в нескольких социальных сетях.

Авария с участием двух легковых иномарок случилась у магазина «Дикси». Как сообщает в паблике RZN_Life очевидец, одна из машин сбила человека пешехода, который находился на «зебре».

Официальной информации по факту ДТП к настоящему времени не поступало. Подробности аварии уточняются.

ДТП на Грибоедова.Источник видео: RZN_Life

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ИСТОЧНИК KP.RU

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