2020-02-11T14:07:23+03:00
Происшествия

На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и бригада медиков
Яков РЫКОВ
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Фото: Леха Буравлев | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Леха Буравлев | https://vk.com/voditelrzn62
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Днем 11 февраля на площади Театральной произошло ДТП – дорогу не поделили маршрутное такси и автомобиль Volkswagen Polo. Фото с местом дорожного происшествия выложили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские и работники скорой медицинской помощи.

Официальной информации к данному моменту не поступало. Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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