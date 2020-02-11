На площади Театральной произошло жесткое ДТП с участием маршрутки
Днем 11 февраля на площади Театральной произошло ДТП – дорогу не поделили маршрутное такси и автомобиль Volkswagen Polo. Фото с местом дорожного происшествия выложили в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. В настоящее время на месте ДТП работают полицейские и работники скорой медицинской помощи.
Официальной информации к данному моменту не поступало. Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU