В Горроще иномарка на скорости сбила женщину

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:12:39+03:00

ДТП произошло на улице Гагарина. По предварительным данным, потерпевшая нарушила правила дорожного движения

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Днем 10 февраля у дома №55 по улице Гагарина 31-летний рязанец за рулем автомобиля

Daewoo сбил рязанку, которая переходила дорогу, по предварительной информации, вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия женщина-пешеход получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек травмированы. Инспекторы ДПС выявили 3701 нарушение ПДД и задержали семь пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU