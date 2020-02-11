В Горроще иномарка на скорости сбила женщину
Днем 10 февраля у дома №55 по улице Гагарина 31-летний рязанец за рулем автомобиля
Daewoo сбил рязанку, которая переходила дорогу, по предварительной информации, вне пешеходного перехода.
В результате дорожного происшествия женщина-пешеход получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек травмированы. Инспекторы ДПС выявили 3701 нарушение ПДД и задержали семь пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU