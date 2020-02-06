2020-02-07T00:21:00+03:00
Происшествия

На рязанской трассе произошло массовое смертельное ДТП — погибли двое

По предварительным данным, в результате происшествия в Путятинском районе перевернулась фура. Всего столкнулись три машины
Яков РЫКОВ
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Фото: https://vk.com/roadrzn62Фото: https://vk.com/roadrzn62
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Поздно вечером 6 февраля на 326-м километре федеральной трассы в Путятинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Дороги Рязани».

«326 км на Самару. Рефрижератор DAF лежит поперек дороги на боку. Фура на боку, «ГАЗель» и легковой автомобиль. Три участника. Двое погибших», — говорится в сообщении анонимного подписчика группы.

К настоящему времени официальной информации получить не удалось. Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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