На рязанской трассе произошло массовое смертельное ДТП — погибли двое

6 Февр. 2020 2020-02-07T00:21:00+03:00

По предварительным данным, в результате происшествия в Путятинском районе перевернулась фура. Всего столкнулись три машины

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Поздно вечером 6 февраля на 326-м километре федеральной трассы в Путятинском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Дороги Рязани».

«326 км на Самару. Рефрижератор DAF лежит поперек дороги на боку. Фура на боку, «ГАЗель» и легковой автомобиль. Три участника. Двое погибших», — говорится в сообщении анонимного подписчика группы.

К настоящему времени официальной информации получить не удалось. Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU