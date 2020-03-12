Подрядчик рассказал, на каком этапе находится строительстве Южного обхода

12 Март 2020 2020-03-12T13:24:18+03:00

Жители села Храпово боятся, что новая дорога пройдет через их населенный пункт

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Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» рассказали, на каком этапе находится строительство Южного обхода.

— В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы с выбором максимально эффективного положения трассы, чтобы учесть интересы и автомобилистов, и местных жителей, — сообщил представитель подрядчика в эфире ГТРК «Ока».

Напомним, жители села Храпово переживают, что новая дорога пройдет через их населенный пункт. Люди говорят, что им мало рассказывают о проекте, а все лица, отвечающие за реализацию проекта, находятся в Пензе, а в Рязань приезжают редко, исключительно в командировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU