Подрядчик рассказал, на каком этапе находится строительстве Южного обхода
Специалисты ФКУ «Поволжуправтодор» рассказали, на каком этапе находится строительство Южного обхода.
— В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы с выбором максимально эффективного положения трассы, чтобы учесть интересы и автомобилистов, и местных жителей, — сообщил представитель подрядчика в эфире ГТРК «Ока».
Напомним, жители села Храпово переживают, что новая дорога пройдет через их населенный пункт. Люди говорят, что им мало рассказывают о проекте, а все лица, отвечающие за реализацию проекта, находятся в Пензе, а в Рязань приезжают редко, исключительно в командировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU