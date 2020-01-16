Стоимость строительства Южного обхода Рязани снизилась на 10 млрд рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:35:47+03:00

Современную трассу с четырехполосным движением начнут строить уже в этом году, закончат – в 2024 году

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15 января на гайдаровском форуме губернатор Николай Любимов сообщил, что стоимость строительства Южного обхода Рязани сократилась на 10 млрд рублей. Ранее глава региона говорил, что развязка на 189-м километре с выходом на 210-м в районе деревни Протасово Рязанского района обойдется в 30 млрд рублей.

— Сейчас приблизительно пока это 20 млрд рублей, протяженность дороги составит 26,4 км. Сумма уже согласована Министерством транспорта РФ, но точная стоимость станет известна, когда подготовят проектно-сметную документацию, — отметил Любимов ТАСС.

Напомним, начать строительство Южного обхода собираются в этом году, а закончить – в 2024 году. По словам губернатора, трасса М-5 будет современной, первой категории с четырехполосным движением.

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ИСТОЧНИК KP.RU