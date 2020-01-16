Стоимость строительства Южного обхода Рязани снизилась на 10 млрд рублей
15 января на гайдаровском форуме губернатор Николай Любимов сообщил, что стоимость строительства Южного обхода Рязани сократилась на 10 млрд рублей. Ранее глава региона говорил, что развязка на 189-м километре с выходом на 210-м в районе деревни Протасово Рязанского района обойдется в 30 млрд рублей.
— Сейчас приблизительно пока это 20 млрд рублей, протяженность дороги составит 26,4 км. Сумма уже согласована Министерством транспорта РФ, но точная стоимость станет известна, когда подготовят проектно-сметную документацию, — отметил Любимов ТАСС.
Напомним, начать строительство Южного обхода собираются в этом году, а закончить – в 2024 году. По словам губернатора, трасса М-5 будет современной, первой категории с четырехполосным движением.
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ИСТОЧНИК KP.RU