Южный обход Рязани начнут строить уже в следующем году

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-12T11:32:24+03:00

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В 2019 году разрабатывают проектную документацию обходов для 8 городов страны. Один из них – Южный обход Рязани.

Этот и ряд других вопросов, связанных с возведением новых дорог, 11 ноября обсуждали в Кремле на очередном совещании Президента Владимира Путина с Правительством РФ, сообщает пресс-служба рязанского кабмина.

По информации Министра транспорта России Евгения Дитриха, начать строительство должны уже в следующем году.

Заказчик проекта и работ по возведению южного обхода Рязани – Федеральное казенное учреждение ФУАД «Большая Волга».

– Этот объект повысит безопасность дорожного движения и позволит оптимизировать транспортные потоки, исключив пробки на участке дороги «М5-Урал», – отмечают в региональном минстрансе.

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ИСТОЧНИК KP.RU