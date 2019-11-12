Южный обход Рязани начнут строить уже в следующем году
В 2019 году разрабатывают проектную документацию обходов для 8 городов страны. Один из них – Южный обход Рязани.
Этот и ряд других вопросов, связанных с возведением новых дорог, 11 ноября обсуждали в Кремле на очередном совещании Президента Владимира Путина с Правительством РФ, сообщает пресс-служба рязанского кабмина.
По информации Министра транспорта России Евгения Дитриха, начать строительство должны уже в следующем году.
Заказчик проекта и работ по возведению южного обхода Рязани – Федеральное казенное учреждение ФУАД «Большая Волга».
– Этот объект повысит безопасность дорожного движения и позволит оптимизировать транспортные потоки, исключив пробки на участке дороги «М5-Урал», – отмечают в региональном минстрансе.
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ИСТОЧНИК KP.RU