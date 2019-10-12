Строительство обхода города Сасово показали с высоты
Минтранс Рязанской области опубликовал фотографии строительства обхода города Сасово. Они сделаны с высоты и прекрасно демонстрируют масштаб работ.
Напомним, протяженность нового участка автодороги «Шацк - Касимов» с подъездом к «кадомской» трассе составит около 4 километров. Сдать объект стоимостью полмиллиарда рублей, на котором задействованы 73 единицы технички и 137 человек, планируется в июне 2020 года.
Помимо прокладки дорожного полотна идет строительство железобетонного моста через реку Сасовка и 133-метрового путепровода через железную дорогу.
Пусковой комплекс обхода протяженностью 4,5 километра был построен за 226 миллионов рублей еще в 2007 году. Дальнейшее строительство из-за отсутствия финансирования приостановилось.
Фото: Минтранс Рязанской области
Фото: Минтранс Рязанской области
Фото: Минтранс Рязанской области
ИСТОЧНИК KP.RU