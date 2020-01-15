2020-01-15T15:21:10+03:00
Авто

Минтранс: Яму, из-за которой пробили колеса десять машин, заделали

Рязанские дорожники оперативно отреагировали на сообщение в «Комсомолке» о проблемном участке трассы
Александр РАДЫГИН
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Фото: минтранс Рязанской области.Фото: минтранс Рязанской области.
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На трассе М5 «Урал» у деревни Каменка Спасского района дорожные рабочие заделали все ямы, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

«Подрядная организация провела ремонтные работы по заделке ям и выбоин литым асфальтобетоном для обеспечения безопасного проезда», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 12 января недалеко от деревни Каменка десять легковых автомобилей пробили колеса из-за ямы на дороге.

Фото: минтранс Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе М5 «Урал» минтранс просит оперативно сообщать в ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону: +7 (8412) 55-11-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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