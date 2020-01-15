Минтранс: Яму, из-за которой пробили колеса десять машин, заделали
На трассе М5 «Урал» у деревни Каменка Спасского района дорожные рабочие заделали все ямы, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Фото: минтранс Рязанской области.
«Подрядная организация провела ремонтные работы по заделке ям и выбоин литым асфальтобетоном для обеспечения безопасного проезда», — говорится в сообщении.
Напомним, днем 12 января недалеко от деревни Каменка десять легковых автомобилей пробили колеса из-за ямы на дороге.
Фото: минтранс Рязанской области.
КУДА ЗВОНИТЬ?
В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе М5 «Урал» минтранс просит оперативно сообщать в ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону: +7 (8412) 55-11-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU