Минтранс: Яму, из-за которой пробили колеса десять машин, заделали

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:21:10+03:00

Рязанские дорожники оперативно отреагировали на сообщение в «Комсомолке» о проблемном участке трассы

Изменить размер текста: A A

На трассе М5 «Урал» у деревни Каменка Спасского района дорожные рабочие заделали все ямы, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Фото: минтранс Рязанской области.

«Подрядная организация провела ремонтные работы по заделке ям и выбоин литым асфальтобетоном для обеспечения безопасного проезда», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 12 января недалеко от деревни Каменка десять легковых автомобилей пробили колеса из-за ямы на дороге.

Фото: минтранс Рязанской области.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В случае возникновения внештатных ситуаций на федеральной трассе М5 «Урал» минтранс просит оперативно сообщать в ФКУ «Поволжуправтодор» по телефону: +7 (8412) 55-11-04.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец спустил колесо девушке, сделавшей ему замечание за езду по встречке

Инцидент произошел на улице Краснорядской, где односторонне движение (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (4912) 95-78-87

Почта: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции»

Или пишите нам «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU