Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса
Днем 12 января недалеко от деревни Каменка Спасского района десять легковых автомобилей пробили колеса из-за ямы на дороге. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По словам рязанца Максима Ковальчука, яма на этом участке автодороги М-5 просто огромная.
«Сейчас там одна и большая [яма]. Меня целиком можно в нее положить, и сетку строительную под асфальтом видно», — пишет мужчина.
Другие же водители считают, что ничего страшного. Да, «пару дырок» на мосте есть, но их якобы видно за километр.
К настоящему времени оперативного комментария от дорожных служб получить не удалось, подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU