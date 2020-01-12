2020-01-12T20:42:27+03:00
Происшествия

Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса

Дорожное полотно разбито недалеко от деревни Каменка Спасского района
Яков РЫКОВ
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Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса.Из-за огромной ямы на дороге десять машин под Рязанью пробили колеса.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Днем 12 января недалеко от деревни Каменка Спасского района десять легковых автомобилей пробили колеса из-за ямы на дороге. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам рязанца Максима Ковальчука, яма на этом участке автодороги М-5 просто огромная.

«Сейчас там одна и большая [яма]. Меня целиком можно в нее положить, и сетку строительную под асфальтом видно», — пишет мужчина.

Другие же водители считают, что ничего страшного. Да, «пару дырок» на мосте есть, но их якобы видно за километр.

К настоящему времени оперативного комментария от дорожных служб получить не удалось, подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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