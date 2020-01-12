2020-01-12T14:57:55+03:00
Происшествия

Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Рязанской области

На трассе М5 «Урал» жестко столкнулись два легковых автомобиля - Lada Largus и Hyundai Solaris
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
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В Рязанской области три человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП на М5 «Урал». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, около 2 часов ночи на 386 километре федеральной трассе в Шацком районе столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris.

Стоит отметить, что накануне МЧС выпустило метеопредупреждение в связи со сложными погодными условиями: обильными снегопадами, гололедом и туманом... Это, похоже, и поспособствовало трагедии, так как вскоре после нее полиция обнародовала предполагаемую причину - выезд на встречную полосу корейской иномарки, водитель которой не справился с управлением.

Авария унесла жизни трех человек: двое ехали в автомобиле Lada, один – в Hyundai. С травмами различной степени тяжести в Шацкую межрайонную больницу и Сасовский межрайонный медицинский центр госпитализированы восемь человек.

По предварительной информации, пятеро выживших находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девушка. За их жизнь борются врачи. Трое - в состоянии средней тяжести. Для транспортировки пациентов привлекалась санитарная авиация, вызваны специалисты из Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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