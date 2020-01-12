Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:52:45+03:00

Среди тех, кто находится в крайне тяжелом состоянии, 16-летняя девушка

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Пять из восьми пострадавших в страшном ДТП в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь в стенах Шацкой межрайонной больницы.

- Всю ночь были на ногах, оказывая необходимую медицинскую помощь, - цитирует главного врача Шацкой больницы Марину Колчеву издательство «Пресса».

По словам Колчевой, среди «тяжелых» - 16-летняя девушка.

Как отмечалось ранее, состояние трех человек оценивается как средней тяжести. Одного из них отправили в Сасовский межрайонный медицинский центр.

Напомним, в ночь на 12 января на М5 «Урал» в Шацком районе столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. Погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU