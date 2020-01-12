Врачи борются за жизнь пяти пострадавших в ДТП в Рязанской области
Пять из восьми пострадавших в страшном ДТП в Рязанской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь в стенах Шацкой межрайонной больницы.
- Всю ночь были на ногах, оказывая необходимую медицинскую помощь, - цитирует главного врача Шацкой больницы Марину Колчеву издательство «Пресса».
По словам Колчевой, среди «тяжелых» - 16-летняя девушка.
Как отмечалось ранее, состояние трех человек оценивается как средней тяжести. Одного из них отправили в Сасовский межрайонный медицинский центр.
Напомним, в ночь на 12 января на М5 «Урал» в Шацком районе столкнулись Lada Largus и Hyundai Solaris. Погибли три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU