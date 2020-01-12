2020-01-12T14:38:30+03:00
Происшествия

Причиной страшного ДТП в Рязанской области стал выезд на встречку

По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris в сложных погодных условиях не справился с управлением
Антон КОНОВАЛОВ
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Полиция назвала предварительную причину ДТП на М5 в Рязанской области, унесшего жизни трех человек. По информации пресс-службы регионального УМВД, это выезд на встречную полосу Hyundai Solaris.

Автоинспекторы выяснили, что водитель автомобиля южнокорейской марки не справился с управлением, из-за чего и произошло столкновение с «Ладой Ларгус». При этом стоит отметить, что накануне в регионе прошли обильные снегопады, а местное МЧС выпустило метеопредупреждение - не только в связи с сильными осадками, но также с гололедом и туманом.

Напомним, в результате аварии, случившейся в ночь на 12 января, погибли два человека из отечественной легковушки и один из Hyundai. Восемь человек госпитализированы, причем пять из них находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девушка. Трое – в состоянии средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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