Депутат Рязанской гордумы обратился к Грете Тумберг

«Грета Тумберг, привет из Рязани! У нас с экологией «все в порядке». Вот так выглядит территория поймы реки Трубеж в нашем городе. Greta Thunberg, hello from Ryazan! That’s “allright” - in our ecology situation. This is a territory of the Trubezh River floodplain in our city.

Предлагаю начальнику дирекции благоустройства Рязани пересесть с удобного кресла на «пуфики» поймы реки Трубеж. Депутатские запросы по факту незаконной свалки мною уже направлены». Именно эти саркастические слова депутат от ЛДПР в Рязанской городской Думе Никита Усачев написал на своей странице ВКонтакте.

- Считаю, что лишь через публичное пространство можно достучаться до рязанских чиновников, - считает народный из бранник. – Не надо забывать, что есть нестандартный подход в решении вопросов, но действовать можно лишь законными методами.

