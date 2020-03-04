2020-03-04T07:23:58+03:00
Общество

Депутат Рязанской гордумы обратился к Грете Тумберг

Саркастические слова проиллюстрированы фото Никиты Усачева со свалки
Антон ВОХЕЧ
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Депутат предлагает пересесть чиновнику из кресла в кабинете на свалку. Фото со страницы Никиты Усачева ВКонтакте.Депутат предлагает пересесть чиновнику из кресла в кабинете на свалку. Фото со страницы Никиты Усачева ВКонтакте.
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«Грета Тумберг, привет из Рязани! У нас с экологией «все в порядке». Вот так выглядит территория поймы реки Трубеж в нашем городе. Greta Thunberg, hello from Ryazan! That’s “allright” - in our ecology situation. This is a territory of the Trubezh River floodplain in our city.

Предлагаю начальнику дирекции благоустройства Рязани пересесть с удобного кресла на «пуфики» поймы реки Трубеж. Депутатские запросы по факту незаконной свалки мною уже направлены». Именно эти саркастические слова депутат от ЛДПР в Рязанской городской Думе Никита Усачев написал на своей странице ВКонтакте.

- Считаю, что лишь через публичное пространство можно достучаться до рязанских чиновников, - считает народный из бранник. – Не надо забывать, что есть нестандартный подход в решении вопросов, но действовать можно лишь законными методами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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