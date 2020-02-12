В Рязанской области обнаружили свалку опасных медицинских отходов

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:10:01+03:00

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В 1,5 км от поселка Ермишь в Рязанской области обнаружили незаконную свалку медицинских отходов класса «Б», то есть представляющих эпидемиологическую опасность. Об этом по итогам проверки сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Островок 10х10, к которому теперь приковано внимание правоохранительных органов, находится среди скопления твердых коммунальных отходов вдоль дороги Ермишь - Кафтейка. На размещенных там медицинских отходах отсутствует какая-либо информация, в том числе об их обеззараживании. Также неясно, кто несет за них ответственность. Тот факт, что «находка» представляет угрозу для людей и окружающей среды, подтвердил Роспотребнадзор.

В итоге прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье «Обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил…». Материалы проверки направлены в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU