За пожар на свалке в Турлатове ООО «Экошлак» оштрафовали на 200 тыс рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:39:37+03:00

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В Рязани привлекли к ответственности ООО «Экошлак» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, сообщает природоохранная прокуратура.

Установлено, что ООО «Экошлак» эксплуатировал шламонакопитель №1 в качестве площадки накопления и складирования отходов с нарушением экологического законодательства. Это привело к неоднократному возгоранию мусора в августе 2019 года.

В итоге руководство компании оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, летом 2019 года полицейские побывали на свалке в районе деревни Турлатово и возбудили дело. Пока административное. Активисты, в свою очередь, обратились в прокуратуру (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU