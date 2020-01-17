2020-01-17T17:39:37+03:00
Общество

За пожар на свалке в Турлатове ООО «Экошлак» оштрафовали на 200 тыс рублей

Нарушение экологического законодательства неоднократно приводила к возгоранию мусора
Александр РАДЫГИН
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Фото: ОНФ.Фото: ОНФ.
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В Рязани привлекли к ответственности ООО «Экошлак» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, сообщает природоохранная прокуратура.

Установлено, что ООО «Экошлак» эксплуатировал шламонакопитель №1 в качестве площадки накопления и складирования отходов с нарушением экологического законодательства. Это привело к неоднократному возгоранию мусора в августе 2019 года.

В итоге руководство компании оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, летом 2019 года полицейские побывали на свалке в районе деревни Турлатово и возбудили дело. Пока административное. Активисты, в свою очередь, обратились в прокуратуру (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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