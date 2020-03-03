Запрещено думать о хорошем. Ургант пошутил над дракой на концерте Татьяны Булановой

3 Март 2020 2020-03-03T07:32:49+03:00

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Новость о драке на концерте Татьяны Булановой, который прошел в Рязанском цирке, заинтересовала телеведущего Ивана Урганта. 2 марта в своем шоу на Первом канале он включил ее в традиционный юмористический дайджест.

— В Рязани во время выступления певицы Татьяны Булановой произошла массовая драка, — произнес Ургант и сделал многозначительную паузу.

— Давно мы о Тане не вспоминали и вот... — поддержал ведущего Дмитрий Хрусталев.

— Буквально через несколько секунд, после того как Татьяна начала петь песню «Не плачь», между двумя женщинами началась драка, к которой, естественно, подключились и другие присутствующие. Свое выступление певица из-за потасовки решила не прерывать. Давайте подумаем, из-за чего могла произойти драка, — предложил Иван Ургант и продолжил: — В зале был один человек, который не плакал под эту песню и тем самым портил всем настроение. Ведь все знают, запрещено под песню «Не плачь» на концерте думать о чем-то хорошем. Максимум позитивности которые могут быть в мыслях – это если ты слышишь «Не плачь», а муж ушел от тебя к твоей лучшей подруге… Но зато теперь у нее тоже гепатит С, как у нас всех.

А может дело в песне? Почему именно на этой песне произошла драка? Может в ней заложен какой-то скрытый алгоритм, код в сочетаниях слов, как НЛП. И мы провели эксперимент, мы поставили песню «Не плачь» самым миролюбивым животным на земле - коалам. Дерутся. Мало того, что дерутся, так еще и лес подожгли в Австралии.

Новость о драке на концерте Татьяны Булановой в "Вечернем Урганте".Источник видео: Первый канал

Напомним, потасовка случилась во время выступления Татьяны Булановой, которую организаторы пригласили в качестве специального гостя. Пока певица исполняла песню «Не плачь», одну из самых проникновенных в своем репертуаре, в зрительском зале по неизвестной пока причине разгорелся нешуточный конфликт (читать подробнее).

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