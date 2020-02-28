На выступлении Татьяны Булановой в Рязани подрались зрители

27 февраля на концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязанском цирке произошла драка. Видео один из очевидцев инцидента выложил в сеть.

Потасовка случилась во время выступления Татьяны Булановой, которую организаторы пригласили в качестве специального гостя. Пока певица исполняла песню «Не плачь», одну из самых проникновенных в своем репертуаре, в зрительском зале по неизвестной пока причине разгорелся нешуточный конфликт. На записи видно, как женщины вдруг стали бить друг друга, да так отчаянно, что разнять их не удавалось довольно долго.

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» рассказали, что о случившемся в дежурную часть сообщили примерно в 21.20. Сотрудники патрульно-постовой службы тут же прибыли на место, установили участниц потасовки и опросили их.

- В настоящий момент проводится проверка, после чего будет вынесено процессуальное решение, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/763638" frameborder="0"></iframe> Драка на выступлении Булановой.

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