Татьяна Буланова прокомментировала драку во время своего выступления в Рязани

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:53:56+03:00

На концерте «Легенды 80-х и 90-х» в Рязанском цирке две женщины что-то не поделили между собой – началась нешуточная потасовка

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Певица Татьяна Буланова прокомментировала драку женщин во время своего выступления в Рязанском цирке.

— Сама увидела это в новостях, поэтому мало, что могу сказать по этому поводу. Либо кого-то успокаивали, либо не было ничего там. Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление. Мне сегодня по видео прислали, я только недавно увидела, — цитирует артистку телеканал «Звезда».

Напомним, потасовка случилась во время выступления Татьяны Булановой, которую организаторы пригласили в качестве специального гостя. Пока певица исполняла песню «Не плачь», одну из самых проникновенных в своем репертуаре, в зрительском зале по неизвестной пока причине разгорелся нешуточный конфликт (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU