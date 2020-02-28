2020-02-28T11:38:16+03:00
Недвижимость

Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»

Девелопер «Мармакс» рассказал о новой концепции «4 сезона» двор-парка в парковом квартале бизнес-класса «Голландия»
Поделиться:
Фото: компания "Мармакс".Фото: компания "Мармакс".
Изменить размер текста:

«Голландия» — уникальный проект для нашего города, расположенный на Касимовском шоссе.

По словам представителей компании, парковый квартал — новое пространство для отдыха, где много внимания уделено проектированию двор-парка более 1 га.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

— Концепция «4 сезона» заключается в оформлении двор-парка с учетом времени года. В квартале всю весну и лето будут сменяться ароматы, осенью вас будут радовать своими красками несколько видов кленов, а зимой своим насыщенным зеленым цветом будут бодрить ели, елки и туи, — пояснили в «Мармакс». — Наша управляющая компания премиум-класса «Привилегия комфорта» обеспечит двор-парк всем необходимым: личным садовником, распылителями для полива газонов, новыми видами растений и новыми вазонами при необходимости.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер отметил, что проект ландшафтного оформления предусматривает особое ландшафтное освещение.

— Помимо разнообразия растений и деревьев, во дворе будет ландшафтное освещение, которое вечерами будет создавать особую уютную атмосферу для жителей квартала. Ландшафтный дизайн будет выглядеть необычно и очень стильно. Парковый квартал станет одним из самых экологичных и уникальных мест в городе, — заключили в пресс-центре. Парковый квартал «Голландия» — баланс городской жизни и природного окружения.

Фото: компания "Мармакс".

Фото: компания "Мармакс".

Подробнее о парковом квартале «Голландия» вы узнаете по телефону: (4912) 500-005.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две рязанки устроили потасовку во время выступления Татьяны Булановой
Рязанца, которого искали целый год, нашли закопанным в подвале
Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»
В Рязани продлили маршрут №66
Под Рязанью сняли на видео лося, перебегавшего дорогу
Несколько десятков домов Рязани останутся без электричества
У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет
На месте троллейбусного депо №1 хотят построить трехэтажную школу
Рязанец снял на видео «фейерверк» на троллейбусных проводах
В Рязани выступит известный шансонье Эдуард Изместьев
Касимовские кондитеры вновь проиграли в суде тульскому фотографу
Рязань зажигает огни «Парада звезд 80-х»!
В Рязанской области во время ремонта КамАЗа задавило водителя
Рязанские следователи разыскивают причастных к убийству жителя Пензы
Рязанские депутаты задали заместителю начальника полиции волнующие горожан вопросы
В Рязани упростят возврат автомобиля со штрафстоянки
В пяти детских садах Рязани откроют пристройки для яслей
Рабочему из Узбекистана на мебельной фабрике под Рязанью отрезало четыре пальца
Рязанская гордума присвоила улице в ДПР имя Героя России Романа Соколова
Подозреваемому в убийстве рязанского ветерана продлили арест
«Ростелеком Контакт-центр» в 2,5 раза увеличит количество надомных операторов
Алексея Розвезева уволили с должности руководителя рязанского УРТ
Из рязанской колонии-поселения сбежал заключенный
Рязаньстат подсчитал стоимость блинов в регионе
В четверг на дорогах Рязани отключат два светофора
Ребенка звезды «Дом-2» зарегистрировали в главном ЗАГС Рязанской области
Полиция ищет мошенника, снявшего со счета рязанки 245 тысяч рублей
В центре Сасова иномарка во время обгона влетела в МАЗ