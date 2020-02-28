Парковый квартал «Голландия»: новая концепция «4 сезона»

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:38:16+03:00

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«Голландия» — уникальный проект для нашего города, расположенный на Касимовском шоссе.

По словам представителей компании, парковый квартал — новое пространство для отдыха, где много внимания уделено проектированию двор-парка более 1 га.

Фото: компания "Мармакс".

— Концепция «4 сезона» заключается в оформлении двор-парка с учетом времени года. В квартале всю весну и лето будут сменяться ароматы, осенью вас будут радовать своими красками несколько видов кленов, а зимой своим насыщенным зеленым цветом будут бодрить ели, елки и туи, — пояснили в «Мармакс». — Наша управляющая компания премиум-класса «Привилегия комфорта» обеспечит двор-парк всем необходимым: личным садовником, распылителями для полива газонов, новыми видами растений и новыми вазонами при необходимости.

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер отметил, что проект ландшафтного оформления предусматривает особое ландшафтное освещение.

— Помимо разнообразия растений и деревьев, во дворе будет ландшафтное освещение, которое вечерами будет создавать особую уютную атмосферу для жителей квартала. Ландшафтный дизайн будет выглядеть необычно и очень стильно. Парковый квартал станет одним из самых экологичных и уникальных мест в городе, — заключили в пресс-центре. Парковый квартал «Голландия» — баланс городской жизни и природного окружения.

Фото: компания "Мармакс".

Подробнее о парковом квартале «Голландия» вы узнаете по телефону: (4912) 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU