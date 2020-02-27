Касимовские кондитеры вновь проиграли в суде тульскому фотографу

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:16:02+03:00

Компания «Верность качеству» нашла в интернете фотографии с видами Тулы и использовала их на упаковках конфет

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Кондитерская фабрика «Верность качеству» вновь проиграла суд тульскому фотографу Алексею Горохову. На этот раз в апелляционной инстанции. Об этом сообщил представитель фотографа в суде Евгений Черников.

Напомним, в ноябре прошлого года фотограф через суд добился от кондитерской фабрики, расположенной в Касимове, компенсации в размере 360 тысяч рублей за использование двух его снимков на упаковках конфет (читать подробнее).

— Компания «Верность качеству» обжаловала решение, ссылаясь на то, что размер компенсации, назначенной судом, завышен, — рассказывает медиа-юрист Евгений Черников. — И вот, 20-й Арбитражный апелляционный суд вынес постановление - оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Таким образом, еще раз были подтверждены тезисы: за нарушения исключительных прав на фотографии бывают большие компенсации. В нашей ситуации, за одну фотографию - 200 тысяч рублей, за вторую - 160 тысяч рублей.

По словам медиа-юриста, в суде фабрика «Верность качеству» заявляла, что коммерческая прибыль от всей торговли этими конфетами была значительно ниже, чем размер компенсации. Однако апелляционный суд справедливо указал, что это значения не имеет, поскольку нарушения были совершены сами по себе не только путем продажи, но и путем его производства. Что касается низкой прибыли, то это говорит лишь об отсутствии успеха у фабрики в коммерческой деятельности.

— Так что, нарушение исключительных прав еще и крайне расходно, — продолжает Евгений Черников. — И уж если вас все-таки поймали на нарушении, лучше договориться во внесудебном режиме.

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Компания разместила на своей шоколадной продукции виды города Тулы, скачав снимки из интернета. Вскоре коробка со сладостями оказалась в руках автора фотографий (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU