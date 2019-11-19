Кондитерский триллер: как тульский фотограф касимовскую фабрику засудил

Тульский фотограф Алексей Горохов через суд добился от кондитерской фабрики «Верность качеству», расположенной в Касимове, компенсации в размере 360 тысяч рублей за использование двух его снимков.

— Мне коллеги-фотографы рассказали, что видели в одном из местных магазинов коробки конфет с фото, похожими на мои, — рассказывает Алексей. — Я пришел туда и убедился, что это действительно мои фотографии.

С этого-то момента и завертелся «кондитерский триллер». Фотограф, авторские права которого нарушили, обратился за помощью к юристу.

— Мы предъявили фабрике письменную претензию на сумму примерно 150 тысяч рублей. Но при этом мы вполне были готовы и на меньшую сумму, но в разумных пределах, — говорит представитель фотографа, медиа-юрист Евгений Черников. — На претензию они ответили, но по сути так и не признали. Как они написали, «были уверены, что эта фотография сделана обывателем, влюбленными глазами смотрящим на родной край». По их логике, раз обыватель - значит можно использовать бесплатно. В итоге, они предложили за все 10 тысяч рублей. Конечно, такая сумма никак не соответствует ни объему нарушения, ни судебной практике.

Коробки с касимовскими сладостями продавались в тульском магазине. Фото предоставлено Евгением Черниковым.

РУССКИЙ АВОСЬ

Длилось разбирательство в Арбитражном суде Рязанской области почти 11 месяцев. Представители фабрики пытались уверить суд, что дизайн-макеты им предоставили заказчики из Тулы, якобы это был ограниченный разовый заказ для определенных тульских магазинов.

— Но мы доказали, что это не так. И эти самые магазины подтвердили, что напротив, это кондитерская фабрика предложила им уже готовую продукцию, — продолжает Евгений Черников. — Кроме того, мы еще на стадии подготовки делали запрос на приобретение товара, и от фабрики получили коммерческое предложение с этими же образцами товара. Так что именно они сами использовали фотографии и разработали на их основе дизайн.

— Понимали ли они, что у фотографий есть автор и что его права нарушаются?

— Сложно сказать, но в процессе сами же представители фабрики ссылались на то, что вообще они работают с фотографами по лицензионным договорам, что покупают фотографии в фотобанках. Из этого можно сделать вывод, что в принципе фабрика иногда приобретает фотографии на законных основаниях. Почему сейчас они решили нарушить права, остается загадкой. Вероятно, обыкновенный русский авось.

«ПО КОНФЕТАМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»

Такого же мнения придерживается и фотограф, мол, если бы представители фабрики хотели найти автора снимков, они бы сделали это – ничего сложного в этом нет.

— В Яндексе и Google есть поиск по фото. Достаточно загрузить фото, сразу находятся копии на сайтах, а там уже легко выйти на меня, — говорит Алексей. — Главное, чтобы было желание. Мой опыт с аналогичными делами показывает, что обычно загружают фото из сети для коммерческого использования, и даже не задумываются, а есть ли там автор. Можно предположить, что кто-то из них просто не знают суть законов об авторском праве, не знает, что перед использованием фото необходимо связаться с автором. С другой стороны, есть и те, кто хочет понравившееся фото купить у меня. Они мне пишут периодически, значит найти меня вполне возможно.

— Если бы фабрика изначально на вас вышла с просьбой использовать фотографии, во сколько они бы им обошлись?

— Конечно, стоимость прав на одну фотографию была бы значительно ниже, в пределах рыночной цены. Это примерно 5-10 тысяч рублей, а получилось вот как…

— Конфеты хоть попробовали?

— Да, конфеты они отличные делают, в этом плане претензий к кондитерской фабрике у меня нет (улыбается).

Магазин, в котором фотограф обнаружил эту продукцию, тоже понес ответственность за нарушение авторских прав. Фото предоставлено Евгением Черниковым.

РИСКИ МАГАЗИНОВ

В итоге, после почти годового разбирательства, суд вынес решение о взыскании с ООО «Кондитерская фабрика "Верность качеству"» в пользу фотографа Алексея Горохова 360 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 200 рублей.

Однако, решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение месяца в 20-ом Арбитражном апелляционном суде, который, кстати, находится в Туле.

— Сейчас фабрика не может использовать эти фотографии, — говорит медиа-юрист. — Компенсация за нарушение исключительных прав не равносильна выкупу прав. Если они вновь используют снимки, то мы будем вправе снова обратиться в суд. И, вероятнее всего, его выиграем. Что касается уже выпущенной продукции… Вероятно какие-то экземпляры еще находятся в обороте, но это будет уже претензия к тем, кто ее продает. Кстати, тот магазин, в котором Алексей обнаружил эту продукцию, ведь также несет ответственность за нарушение его прав. Другой вопрос, что в том случае мы с этим магазином достигли досудебного урегулирования на взаимовыгодных условиях.

— В чем вина магазинов?

— Да, магазины, конечно, понятия не имели, что на продукции незаконно использованы изображения, но как предприниматели, они несут ответственность за свои риски. Хотя, конечно, размер компенсации при таких условиях будет существенно меньше. Но при этом они не лишены права взыскать потом регрессом понесенные расходы с истинного виновника - с фабрики. То есть, на самом деле тот нарушитель, который переработал и произвел рискует очень существенно, потому что с него могут взыскать и правообладатели, и его же контрагенты, после того как выплатят компенсации правообладателю.

«Комсомолка» неоднократно связывалась с кондитерской фабрикой, но до настоящего времени комментарий получить не удалось. Номер телефона журналиста в офисе компании имеется, поэтому всегда готовы выслушать и другое мнение по этому делу.

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