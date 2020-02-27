Рязаньстат подсчитал стоимость блинов в регионе

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:01:25+03:00

Набор из молока, муки и яйц на шесть человек обойдется в 88 рублей

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Индекс блинов в среднем по России составляет 136 рублей, сообщает Рязаньстат. В этот набор входит: один литр молока, полкило муки и четыре яйца. Как отмечают работники статистики, в Рязани точно такой же набор стоит 88 рублей.

Отмечается, что указанный набор продуктов рассчитан на большую семью из трех поколений или компанию из шести человек.

Напомним, масленичные гуляния в Рязани пройдут 29 февраля на двух площадках — в ЦКПиО и Лесопарке. Рязанцев ждут традиционные «обжорные» ряды и множество мероприятий.

Фото: Рязаньстат.

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ИСТОЧНИК KP.RU