Масленицу в Рязани в этом году будут отмечать в ЦПКиО

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:36:32+03:00

Масленица 2020 в Рязани пройдет в ЦКПиО. Уже известна программа основных мероприятий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проводы зимы пройдут на нескольких площадка городского парка. В скором времени будет готова более подробная программа, а пока можно ознакомиться с основными мероприятиями

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Стало известно, где в этом году в Рязани пройдет масленица. Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник, посвященный проводам зимы – масленица 2020 – будут отмечать в ЦКПиО 29 февраля.

Уже в 13:00 в центральном парке культуры и отдыха заработают интерактивные, тематические площадки и «обжорные ряды». В 14:00 начнется концертная программа.

Основная площадка празднования масленицы в Рязани разместится перед Зеленым театром. Для детей там установят бесплатные батуты и аттракционы, все желающие смогут поучаствовать в играх и конкурсах, а предприятия Рязани и области предложат различные угощения – блины, шашлык, чай.

Кроме того, у входа в ЦПКиО пройдет большая концертная программа и спортивные состязания. С 17:00 можно будет попытать счастья на «ярмарочном столбе», а в 19:00 торжественно проводят зиму.

Более подробная программа празднования масленицы в Рязани будет размещена позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU