Масленицу в Рязани в этом году будут отмечать в ЦПКиО
Стало известно, где в этом году в Рязани пройдет масленица. Как сообщает пресс-служба городской администрации, праздник, посвященный проводам зимы – масленица 2020 – будут отмечать в ЦКПиО 29 февраля.
Уже в 13:00 в центральном парке культуры и отдыха заработают интерактивные, тематические площадки и «обжорные ряды». В 14:00 начнется концертная программа.
Основная площадка празднования масленицы в Рязани разместится перед Зеленым театром. Для детей там установят бесплатные батуты и аттракционы, все желающие смогут поучаствовать в играх и конкурсах, а предприятия Рязани и области предложат различные угощения – блины, шашлык, чай.
Кроме того, у входа в ЦПКиО пройдет большая концертная программа и спортивные состязания. С 17:00 можно будет попытать счастья на «ярмарочном столбе», а в 19:00 торжественно проводят зиму.
Более подробная программа празднования масленицы в Рязани будет размещена позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU