2020-02-26T11:28:04+03:00
Общество

Масленицу рязанцы отметят в ЦПКиО и Лесопарке

На главной площадке гуляния продлятся с 13 до 19 часов
Антон КОНОВАЛОВ
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Главные масленичные гуляния в Рязани пройдут 29 февраля в Центральном парке культуры и отдыха - на аллее, территории у летнего театра и танцевальной веранде. Они продлятся с 13 до 19 часов, завершатся огненным шоу и фейерверком, сообщили в администрации города.

Праздник стартует с открытия «обжорных рядов» и выступлений музыкальных коллективов.

- Гости праздника смогут попробовать традиционные блины и похлебку по-рязански. Также пройдет зрелищный конкурс на лучший блинный торт, - отмечают организаторы.

Официальное открытие состоится на 14.30. На это время намечено театрализованное представление, а также начало традиционных игр, конкурсов и развлечений. Время ярмарочного столба наступит в 17.00. Спустя час на сцену выйдет кавер-группа «Hot stuff», которая будет развлекать гостей праздника до 18.50.

Альтернативной площадкой празднеств станет Лесопарк, где в полдень начнется Масленичный разгуляй.

- В программе: богатырские забавы, масленичный столб с призами, фаер шоу, поднятие гири, снежная борьба, соревнования по поеданию блинов, сжигание чучела Масленицы, - рассказали на пресс-конференции.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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