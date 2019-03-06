2019-03-06T18:31:35+03:00
Общество

Рязанский митрополит Марк: «Масленица не является православным праздником»

Владыка записал очередное обращение к верующим и рассказал, как отмечать Масленицу
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба Рязанской епархии.Фото: пресс-служба Рязанской епархии.
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Рязанская епархия записала очередное видеообращение митрополита Марка в рубрике «Слово Архипастыря». В своем обращении к рязанцам владыка поведал, что православной Масленицы не существует.

— Однажды учительница из Рязанской области на вопрос, какой самый главный православный праздник, ответила коротко: “Масленица”. Это типичный ответ людей, которые считают себя верующими, но мало имеют отношение к реальной церковной жизни, — говорит митрополит Марк. — В сознании таких людей, Масленица — время для радости, веселья, когда поглощают в огромных количествах блины, пироги, сыр, рыбу, запивая все это обильным количеством спиртного.

Вспоминаю одного священнослужителя, который сказал как-то: “Насыщайте свое чрево блинами, пирогами...” На самом деле, православного праздника Масленица не существует.

По словам владыки, Масленица — это народное название Сырной седмицы. Именно так называется неделя, которая предшествует наступлению Великого поста. Это время необходимо наполнять братским общением, посещая родственников и друзей.

— В наше время развития средств коммуникации люди зачастую теряют возможность, и даже способность реального общения друг с другом. Поэтому посещайте друг друга, общайтесь друг с другом за праздничным столом, но делайте это в меру, понимая, что эта седмица является подготовкой к началу Великого поста.

Рязанский митрополит рассказал о Масленице.Митрополит Рязанский и Михайловский Марк - о народных и церковных традициях последней подготовительной недели перед Великим Постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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