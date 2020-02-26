Общий долг за капремонт в Рязанской области превысил 800 млн рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:05:25+03:00

Губернатор призвал судиться с собственниками нежилых помещений, у которых самые крупные взносы

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По итогам 2019 года совокупная задолженность по взносам за капитальный ремонт в Рязанской области превысила 800 млн рублей. Большая часть этой суммы - около полумиллиарда - сосредоточена в Рязани, доложил на заседании регионального правительства министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

По словам управленца, из 29 муниципальных образований снижение собираемости взносов за капремонт произошло в 26. Областной показатель в сравнении с 2018-м упал с 93,6% до 89,4%, причем в среднем по России собираемость составляет 94%.

Устинов обратил особое внимание на собственников нежилых помещений, из-за которых Фонд капремонта недополучает самые крупные взносы. Он призвал глав районов и городских округов вплотную заняться такими неплательщиками.

- Они занимают достаточно большие площади, и это отрицательно отражается на собираемости, - поддержал починенного губернатор Николай Любимов. - Это явно не малоимущие люди, раз обладают такой собственностью. Конечно, муниципальным образованиям совместно с Фондом надо приходить, проводить профилактическую работу, где-то взыскивать через суд, как бы это трудно психологически ни было. По счетам надо платить всем.

О причинах провала с собираемостью власть имущие почему-то не обмолвились. Тем временем с 1 января 2019 года тариф на капремонт подскочил сразу на 45%, а реальные доходы населения только снижаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU