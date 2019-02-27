Рязанский губернатор объяснил резкое повышение взносов на капитальный ремонт – видео

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-27T16:55:03+03:00

Он указал на инфляцию и «нестабильное» финансовое положение фонда

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов объяснил резкое повышение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. По его словам, финансовое положение фонда «нестабильно», причем свою роль сыграло «стремление быстрее отремонтировать фасады на центральных улицах» – из-за него сдвигались сроки и виды работ.

- Все это привело к тому, что на запланированные работы в 2017-2020 годах средства уже потрачены, и вскоре ремонтировать будет просто не на что. При старых тарифах фонд наполнить невозможно, - заявил глава региона 27 февраля в рамках ежегодного послания.

Напомним, с 1 января 2019 года тариф составил 11,65 рубля – на 45% больше, чем в 2018 году (8,02 рубля), и почти вдвое больше изначальных 6 рублей за «квадрат».

- Энергоресурсы дорожают, инфляция не стоит на месте, а тариф не соответствует экономически обоснованному. Его повышение – мера вынужденная, - произнес Любимов со сцены областной филармонии.

Любимов подчеркнул, что с подорожанием должны повыситься и требования к качеству работ, контролировать которое он потребовал «максимально ответственно».

- Люди вкладывают большие средства и должны за свои деньги получать реальные, качественные улучшения, - заключил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/694428" frameborder="0"></iframe> Николай Любимов о взносах на капремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU