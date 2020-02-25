В Рязани разыскиваются родственники красноармейцев, погибших во время войны

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:11:31+03:00

Один из них погиб под Тулой, другой – в Грузии

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Поисковики разыскивают родственников двух красноармейцев – уроженцев Рязанской области, погибших в годы войны.

Николай Петрович Жаров (1903 года рождения) погиб 24 марта 1943 года в Тульской области. Известно, что проживал он в райцентре Михайлов на улице Карла Маркса.

Макар Наумович Коротков (1901 года рождения) погиб 23 октября 1943 года на территории Грузинской ССР. Известно, что он проживал в Рязани на улице Свободы в доме №48.

Если вам известны контакты родственников, поисковики просят связаться с ними по телефону 8-910-940-60-10 (контактное лицо Михаил Булдаков).

Также сообщаем, что в преддверии 75-летия Великой Победы коллектив аспирантов филологического и исторического факультетов МГУ планирует запустить просветительский сайт «Литература и война». Его цель разносторонне осветить литературный процесс в годы Великой Отечественной войны и традиции военной литературы, сложившиеся после нее (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU