В Рязани разыскиваются родственники красноармейцев, погибших во время войны
Поисковики разыскивают родственников двух красноармейцев – уроженцев Рязанской области, погибших в годы войны.
Николай Петрович Жаров (1903 года рождения) погиб 24 марта 1943 года в Тульской области. Известно, что проживал он в райцентре Михайлов на улице Карла Маркса.
Макар Наумович Коротков (1901 года рождения) погиб 23 октября 1943 года на территории Грузинской ССР. Известно, что он проживал в Рязани на улице Свободы в доме №48.
Если вам известны контакты родственников, поисковики просят связаться с ними по телефону 8-910-940-60-10 (контактное лицо Михаил Булдаков).
Также сообщаем, что в преддверии 75-летия Великой Победы коллектив аспирантов филологического и исторического факультетов МГУ планирует запустить просветительский сайт «Литература и война». Его цель разносторонне осветить литературный процесс в годы Великой Отечественной войны и традиции военной литературы, сложившиеся после нее (подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Все для фронта! В кратчайшие сроки промышленность Рязанской области удалось перестроить на военный лад
«Комсомольская правда» совместно с региональным министерством промышленности и экономического развития открывает цикл публикаций, посвященных трудовому подвигу рязанцев (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»