Все для фронта! В кратчайшие сроки промышленность Рязанской области удалось перестроить на военный лад

Менее трех месяцев остается до празднования главной даты для всего нашего народа - Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в канун еще одного важного праздника, Дня защитника Отечества, Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области открывает на страницах «Комсомольской правды» цикл публикаций о заводах и фабриках, действовавших на территории нашего региона в военный период.

- Почти 75 лет мы с вами живем под мирным небом, благодаря бессмертному боевому подвигу наших дедов и прадедов и огромным усилиям тружеников тыла, среди которых есть весьма существенный вклад многих тысяч рязанцев, - отмечает министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. - Война резко изменила условия и задачи большинства предприятий, наделила каждое из них важным правительственным заданием. Нужно сказать, что наши земляки с честью справились с ним, в кратчайшие сроки перестроив работу на военный лад, мобилизовав все резервы и возможности для достижения победы над врагом.

Уверены, что предлагаемые вашему вниманию статьи и материалы, подготовленные при помощи наших единомышленников-историков из Рязанской областной библиотеки имени А. М. Горького, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и редакции рязанского выпуска газеты «Комсомольская правда», вызовут живой интерес у широкой аудитории. Послужат общему благородному делу во имя уважения и сохранения светлой памяти к героическому прошлому нашей Родины и судьбе каждого человека - участника тех событий, в отдельности.

ПЛАЩ-ПАЛАТКИ ВМЕСТО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

К началу сорок первого года промышленность региона в основном была представлена средними и мелкими предприятиями. Наиболее крупными в областном центре были электроламповый, деревообделочный (ныне Рязанский государственный приборный завод - Ред.), мотороремонтный и кожевенный заводы, а также завод «Рязсельмаш». Ряд значимых для региона предприятий располагался и в районах области.

Через несколько дней после начала войны (29 июня 1941 года) Совет народных комиссаров СССР и центральный комитет ВКП(б) издал знаменитую директиву №П509 о мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков. 30 июня того же сорок первого бюро обкома партии и облисполком наметили программу по перестройке народного хозяйства Рязанской области на военный лад.

10 июля 1941 года газета «Правда» в передовой статье «Перестроить всю работу на военный лад!» писала: «Промышленность - техническая и материальная база фронта. У нас не может быть теперь «мирных предприятий». Каждый завод, каждая фабрика должны работать для удовлетворения военных потребностей».

С первых дней войны предприятия области стали получать военные заказы и выпускать авиабомбы, мины, гранаты, части к самолетам, военные повозки, бутылки с зажигательной смесью, котелки, шинельное сукно, солдатские сапоги, маскировочные костюмы, лыжи и другую продукцию.

Газеты того времени писали о работе заводчан и артельщиков:

«Мы имеем сотни, тысячи примеров, когда рабочие, инженерно-технические работники нашей промышленности самоотверженно работают на производстве, не выходя по двое-трое суток из цеха, выполняют срочное задание для Красной Армии».

При этом нужно понимать, что большинству предприятий выпуск военной продукции приходилось осваивать буквально с нуля… Так, на мебельной фабрике Рязанского горпромкомбината наладили выпуск лыж. Швейная рязанская фабрика перешла от пошива бельевых изделий на пошив плащ-палаток. Фабрика «Победа Октября» - с гражданской обуви - на сапоги армейского образца.

Кроме этих предприятий на Красную Армию работали Мурминская суконная фабрика, ватная фабрика «Красный Октябрь», Нижнемальцевский химический завод, Спасский кожевенный завод, Касимовская сетевязальная фабрика и многие другие. Область активно помогала фронту строительными материалами и топливом. Выполнялись правительственные задания по поставке авиасосны и авиафанеры для военной промышленности, а также крепежного леса для шахт страны.

Область успешно выполняла специальные военные заказы Государственного комитета обороны СССР по обеспечению топливом железных дорог и предприятий. К маю 1942 года на 131,1% был выполнен план поставки дров для железных дорог. Разрушенные оккупантами в 1941-м в Скопинском районе шахты треста «Октябрьуголь» были восстановлены и через 3-4 месяца достигли довоенного уровня добычи угля.

Только предприятия областного центра и только за сорок первый год дали Красной Армии 30 488 шапок-ушанок, 12 317 ватных телогреек, 23 185 ватных брюк, 91 000 пар армейских сапог и ботинок, 136 107 плащпалаток, 9000 пар лыж, сукно для шинелей. Всего же за годы войны местная рязанская промышленность и промкооперация дали фронту 15 000 000 комплектов обмундирования и белья, более 1 000 000 пар обуви, большое количество снаряжения.

Настоящими героями труда показали себя рязанцы. Стало массовым явлением выполнение норм на 200 и даже 300 процентов. Быстро распространялись и набирали популярность различные соцсоревнования. Вместо ушедших на фронт мужчин за станки становились их жены и дети…

Перестройка народного хозяйства на военный лад в области, как и в целом по стране, была завершена к середине 1942 года. Хотя нужно особо подчеркнуть, что наиболее крупные рязанские предприятия успели за это время эвакуироваться, вернуться назад и снова развернуть свое производство. Одним из таких предприятий-героев стал завод «Рязсельмаш».

ЭШЕЛОНЫ ИДУТ НА ВОСТОК

Незадолго до начала Великой Отечественной завод «Рязсельмаш» передали из народного комиссариата сельхозмашиностроения в народный комиссариат боеприпасов - предприятию присвоили номер 567… Когда голос Молотова по радио произнес «Сегодня в четыре часа утра, без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза», - рязанцы уже вели свой трудовой бой. За первую декаду июля рабочие отправили на фронт 15 030 осколочных авиабомб АО-10.

Руководство области, понимая важность производства, передало сельмашевцам с других фабрик и артелей дополнительное оборудование. К примеру, только одних токарных станков было привезено 19 штук. В сентябре в структуру «Рязсельмаша» влился эвакуированный из прибалтийских стран военный завод, в связи с чем производство полностью переориентировали на выпуск военной продукции. Согласно статистическим данным того времени, в третьем квартале сорок первого рязанское предприятие изготовило 202 398 авиабомб АО-10 (план составлял 175 000) и 5000 корпусов 85-миллиметровых снарядов (план - 10 000). Поясним, что программа по выпуску корпусов 85-миллиметровых снарядов для предприятия была утверждена лишь 4 сентября (квартал заканчивался 30 сентября - Ред.), и только поэтому заводчане не смогли выполнить наказ страны.

Враг тем временем продолжал неумолимо вгрызаться вглубь Российской земли, а вражеские бомбардировщики кружили в советском тылу, выискивая важные цели. Вскоре правительство приняло решение эвакуировать рязанское предприятие. В конце сентября 1941-го сотрудники взялись за демонтаж… В инструментальном цехе для удобства погрузки станков снесли стену на лестничной площадке. Через эту дыру по сооруженному настилу рабочие перетаскивали оборудование на железнодорожные платформы.

Из воспоминаний работника завода Н. Ф. Бодрова:

- Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно.

- Старики мне рассказывали одну любопытную историю, - делится краевед Игорь Канаев. - Когда началась эвакуация, оборудование грузили в поезда и отправляли на Урал. Во время всеобщей неразберихи один такой укомплектованный вагон забыли вовремя прицепить к составу. Затем случился авианалет: немецкая бомба разорвала железнодорожный путь, на котором стоял вагон. Ремонтировать рельсы времени уже не было, и завод «укатил» в Свердловскую область. В Рязани осталась лишь небольшая группа сотрудников, готовых в случае необходимости взорвать заводские корпуса. После завершения эвакуации станки и специалисты (токари, слесари, фрезеровщики) продолжили работать на Невьянском заводе. Вот тут и пришел на помощь тот самый оставленный на путях вагон со станками, именно благодаря русской забывчивости и немецкой бомбардировке так быстро удалось восстановить производство на заводе «Рязсельмаш».

Из воспоминаний работника завода К. И. Козлова:

- За время эвакуации, которая длилась всего 4-5 месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.

В Рязань, чтобы не ослаблять производительность уральского завода, разрешили вернуть всего 124 рабочих, инженеров и техников. Нехватка оборудования и сжатые сроки по восстановлению производства мало интересовали руководство страны. Уже в мае сорок второго рязанское предприятие обязано было выполнить поставленный ему план. Горожане не подвели… А к началу 1943 года на предприятии работало уже свыше 1000 человек.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В последующих публикациях мы представим вашему вниманию материалы, посвященные и другим рязанским предприятиям, работавшим в регионе во время войны. Читатели узнают о трудовом подвиге сотрудников Рязанского и Спасского кожевенных заводов, Приборного завода и завода «Красное знамя» - ставших правопреемниками знаменитого деревообделочного завода. Мы отправимся в Клепиковский район, чтобы посетить ватную фабрику, работающую здесь еще с конца девятнадцатого века! А также расскажем о сохранении традиций на бывшем шпалопропиточном заводе, известном сегодня как ООО «РИМВУД ПРО».