В опросе о строительстве школы в Лесопарке вновь произошел перелом

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:54:32+03:00

За несколько часов до завершения голосования противники вывода участка из «зеленой» зоны вновь вышли вперед

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20 февраля власти Рязани по поручению губернатора Николая Любимова устроили опрос о возведении школы на 1100 мест в Лесопарке. Поначалу в голосовании установился относительный паритет с небольшим перевесом противников строительства именно на предлагаемом участке (но, конечно, не противников школы как таковой). Однако перед минувшими выходными количество голосов «за» резко увеличилось и стало преобладать.

Затем разница начала сокращаться, и уже к полудню вторника составила несколько процентов. Неравнодушные граждане с интересом следили за промежуточными результатами, словно болельщики за ходом важного футбольного матча. И вот к 17.12 вариант «против» вновь выбрали свыше 50% опрошенных.

Итоги голосования подведут 26 февраля. То есть у рязанцев остаются считанные часы, чтобы выразить свое мнение по ссылке выше.

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Ситуация в опросе о строительстве школы в Лесопарке резко изменилась

Спустя сутки после начала голосования с опросом о строительстве школы в рязанском Лесопарке стали твориться подозрительные вещи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU