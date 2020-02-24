2020-02-24T15:39:42+03:00
Общество

Включите голову! Роман Путин высказался против строительства школы в Лесопарке

Российский предприниматель считает, что с участком можно вопрос решить. Для этого только нужно подумать
Александр РАДЫГИН
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Фото: личная страница Романа Путина в Facebook.Фото: личная страница Романа Путина в Facebook.
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Российский предприниматель, уроженец Рязани Роман Путин, являющийся племянником президента России, выступил против строительства школы в Лесопарке. Свой комментарий он оставил под постом рязанского общественника Антона Сумина в Facebook.

«Я за деревья. Восстанавливать их будут десятилетиями... Я думаю, нашли путь наименьшего сопротивления. С участком можно решить, я уверен. Включите голову», — написал Путин.

Напомним, в настоящее время школа №73 – единственная в микрорайоне Кальное. Она переполнена и работает в три смены. Поэтому, раздав в предыдущие годы всю пригодную для строительства землю в частную собственность без оглядки на социальную инфраструктуру, чиновники начали судорожно искать участок под новую школу. Самым «беспроблемным» вариантом для властей оказалась лужайка за ТЦ «Круиз» в Лесопарке (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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