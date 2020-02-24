2020-02-24T10:32:26+03:00
Общество

Ходорковский отреагировал на новость об инвестициях в рязанский «Доширак»

Напомним, южнокорейская компания вложит в завод еще 1,5 млрд рублей в производство
Яков РЫКОВ
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Ходорковский отреагировал на новость об инвестициях в рязанский «Доширак».Ходорковский отреагировал на новость об инвестициях в рязанский «Доширак».Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Предприниматель Михаил Ходорковский, живущий последние несколько лет за границей, отреагировал на новость об инвестициях в ООО «Доширак Рязань». В своим Twitter олигарх оставил следующее сообщение:

«Доширак» инвестирует 1,5 миллиарда рублей в расширение производства в России. Это хорошая новость или плохая?»

Под постом тут же появились несколько десятков комментариев, по большей части саркастических:

«По крайней мере, это производство»;

«Хорошая лапша - новость хорошая»;

«Для России хорошая, для вас - плохая. Любые инвестиции - это хорошо»;

«Не зная капитализации компании, ничего сказать нельзя. Но дошик в 90-е иногда реально спасал. Лучше пусть будет, чем кору заваривать»;

«Хорошая. Рабочих мест не хватает. А по поводу качества питания, на мой взгляд, это отдельная история. Если задуматься, то питаться одним дошиком дорого. Дешевле питаться собственной готовкой из продуктов, купленных на фермерском рынке».

Напомним, 21 февраля в Рязанскую область прибыла делегация из Южной Кореи во главе с президентом группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо.

— Мы стараемся инвестировать в Рязанский регион и планируем увеличить сумму вложений в реализацию проекта модернизации предприятия до 1,5 млрд рублей, — заявил на встрече в облправительстве президент группы компаний (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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