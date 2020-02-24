Ходорковский отреагировал на новость об инвестициях в рязанский «Доширак»
Предприниматель Михаил Ходорковский, живущий последние несколько лет за границей, отреагировал на новость об инвестициях в ООО «Доширак Рязань». В своим Twitter олигарх оставил следующее сообщение:
«Доширак» инвестирует 1,5 миллиарда рублей в расширение производства в России. Это хорошая новость или плохая?»
Под постом тут же появились несколько десятков комментариев, по большей части саркастических:
«По крайней мере, это производство»;
«Хорошая лапша - новость хорошая»;
«Для России хорошая, для вас - плохая. Любые инвестиции - это хорошо»;
«Не зная капитализации компании, ничего сказать нельзя. Но дошик в 90-е иногда реально спасал. Лучше пусть будет, чем кору заваривать»;
«Хорошая. Рабочих мест не хватает. А по поводу качества питания, на мой взгляд, это отдельная история. Если задуматься, то питаться одним дошиком дорого. Дешевле питаться собственной готовкой из продуктов, купленных на фермерском рынке».
Напомним, 21 февраля в Рязанскую область прибыла делегация из Южной Кореи во главе с президентом группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо.
— Мы стараемся инвестировать в Рязанский регион и планируем увеличить сумму вложений в реализацию проекта модернизации предприятия до 1,5 млрд рублей, — заявил на встрече в облправительстве президент группы компаний (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU