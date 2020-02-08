Министр Денис Мантуров увидел потенциал рязанских предприятий

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:29+03:00

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7 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил Рязань, где ознакомился с выставочной экспозицией продукции промышленных предприятий региона.

Участвовали в выставке более 20 ведущих предприятий Рязанской области, в том числе ГРПЗ, завод «Красное знамя», Елатомский приборный завод и АО «Русская кожа».

Министр детально пообщался с представителями рязанских предприятий, обсудил представленные предложения и меры, которые необходимо принимать сегодня для повышения их конкурентоспособности.

Во время осмотра экспозиции Мантуров дал ряд конкретных поручений своим заместителям и руководителям департаментов Минпромторга РФ, которые сопровождали его в рабочей поездке.

— На протяжении многих лет мы стараемся формировать тесное взаимодействие с регионами, Рязанская область здесь находится в лидерах, — отметил федеральный чиновник. — Мы давно договаривались с Николаем Викторовичем [Любимовым - губернатор] посмотреть рязанские предприятия, поговорить о планах их развития.

По словам министра, практически каждая представленная на выставке компания получила домашнее задание для себя.

— Я тоже для себя сформулировал ряд задач, которые мы будем отрабатывать в министерстве и с другими ведомствами, чтобы придать больший импульс в вопросах продвижения продукции и увеличивать экспортный потенциал рязанских предприятий. Только так мы сможем выполнить те задачи, которые стоят в рамках нацпроектов, — заявил Мантуров.

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ИСТОЧНИК KP.RU