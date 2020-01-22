В Рязани обсудят строительство комплекса по производству серы

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:00:02+03:00

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В районе Южного промузла, на территории нефтеперерабатывающей компании планируют построить комплекс по производству элементарной серы методом Клауса. В связи с этим, АО «РНПК» и администрация Рязани уведомили жителей города о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы.

Предполагается, что комплекс будет включать в себя как само производство, так и сопутствующую инфраструктуру для хранения, отгрузки и обеспечения эксплуатации на заводе для «исключения вредного воздействия на окружающую среду сероводородсодержащего газа, образующегося в блоке регенерации амина и отпарки кислых стоков, с получением элементарной серы».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — июль-август 2020 года.

Общественные слушания назначены на 25 февраля. Пройдут они в здании администрации Рязани по адресу: улица Введенская, 107, кабинет №219.

СПРАВКА «КП»

Метод Клауса – это получение серы из кислых газов нефтепереработки, содержащих сероводород. Далее сероводород перерабатывают на заводах в элементарную серу. Переработка сероводородного газа производится по трехступенчатому окислительному методу Клауса с применением термической и двух каталитических ступеней.

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ИСТОЧНИК KP.RU