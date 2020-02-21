Корейцы вложат в рязанский «Доширак» еще 1,5 млрд рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T21:00:52+03:00

На предприятии пройдет техническое перевооружение, а также запуск дополнительной линии по производству лапши

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21 февраля в Рязанскую область прибыла делегация из Южной Кореи во главе с президентом группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо.

Напомним, ООО «Доширак Рязань» работает в нашем городе с 2008 года и выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Инвестиционный проект предполагает реконструкцию и техническое перевооружение производства. В реконструкцию войдут:

- запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления;

- строительство склада готовой продукции;

- обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта.

— Мы стараемся инвестировать в Рязанский регион и планируем увеличить сумму вложений в реализацию проекта модернизации предприятия до 1,5 млрд рублей, — заявил на встрече в облправительстве президент группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо.

Отметим, что сегодня на предприятии работают более 300 рязанцев, а модернизация проекта дополнительно привлечет еще 100 новых рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU