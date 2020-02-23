За неделю в рязанских лесах застрелили шесть волков
В Рязанской области убили 17 волков. Об этом сообщили в региональном министерстве природопользования.
Ранее в лесах Рыбновского, Спасского и Клепиковского районов охотники добыли 11 особей. За минувшую неделю к ним прибавилось еще шесть хищников, отстрелянных в Ермишинском, Спасском и Старожиловском районах.
Так же в ведомстве обратились к охотникам и жителям региона с просьбой незамедлительно сообщать о появлении волков рядом с населенными пунктами.
Рассказать об этом можно по телефону: 8 (4912) 55-17-90 либо непосредственно государственным охотничьим инспекторам.
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ИСТОЧНИК KP.RU