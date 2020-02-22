Крупную аварию на водопроводе в Рязани обещают устранить к вечеру

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Назван ориентировочный срок устранения аварии на водопроводе в Рязани, которая привела к прекращению или снижению подачи холодной воды на более чем трех десятках улиц. Восстановить водоснабжение планируется до 18.00, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, чиновники информируют, что подвоз технической воды совместно с МЧС организован в три точки областного центра:

- площадь Театральная;

- площадь Попова,

- район остановки «Кальная».

ИСТОЧНИК KP.RU