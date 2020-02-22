Авария на водопроводе в Рязани: администрация рассказала о последствиях

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:40:03+03:00

По ряду адресов холодную воду отключили либо снизили ее подачу. В списке более трех десятков улиц

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22 февраля в Рязани на улице Новой вблизи дома №14 прорвало водопровод. Из-за этого с 9.00 прекратили или снизили подачу холодной воды по ряду адресов. В списке более трех десятков улиц.

Как долго горожанам придется испытывать на себе последствия коммунальной аварии, пока неизвестно, так как о сроках работ администрация города обещает сообщить дополнительно.

Где воду отключили:

- Касимовское шоссе, д. 32, 32 к. 1 - д. 32 к. 5, к. 32 стр. 8;

- ул. Совхозная;

- 1-й Совхозный проезд;

- ул. 8 Марта;

- ул. Гражданская д. 31 - 47, 26 а - 30;

- ул. Электрозаводская;

- ул. Попова;

- ул. Радиозаводская;

- ул. Лермонтова д. 5/1, 9а;

- 1-4 проезды Новой;

- ул. Боголюбова д. 14;

- ЦТП Попова 6/6.

Где снизили подачу воды:

- Касимовское шоссе д. 1-47, 2-20;

- микрорайон Кальное;

- ул. Есенина;

- ул. Грибоедова;

- проезд Грибоедова;

- ул. Щедрина;

- проезд Щедрина;

- ул. Затинная;

- проезд Речников;

- ул. Скоморошинская;

- ул. Подгорная;

- ул. Введенская;

- ул. Ленина;

- ул. Полевая;

- ул. Свободы;

- ул. Вознесенская;

- ул. Фирсова;

- ул. Урицкого;

- пл. Театральная, д. 1, 3, 5;

- Торговый городок.

ИСТОЧНИК KP.RU