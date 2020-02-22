Авария на водопроводе в Рязани: администрация рассказала о последствиях
22 февраля в Рязани на улице Новой вблизи дома №14 прорвало водопровод. Из-за этого с 9.00 прекратили или снизили подачу холодной воды по ряду адресов. В списке более трех десятков улиц.
Как долго горожанам придется испытывать на себе последствия коммунальной аварии, пока неизвестно, так как о сроках работ администрация города обещает сообщить дополнительно.
Где воду отключили:
- Касимовское шоссе, д. 32, 32 к. 1 - д. 32 к. 5, к. 32 стр. 8;
- ул. Совхозная;
- 1-й Совхозный проезд;
- ул. 8 Марта;
- ул. Гражданская д. 31 - 47, 26 а - 30;
- ул. Электрозаводская;
- ул. Попова;
- ул. Радиозаводская;
- ул. Лермонтова д. 5/1, 9а;
- 1-4 проезды Новой;
- ул. Боголюбова д. 14;
- ЦТП Попова 6/6.
Где снизили подачу воды:
- Касимовское шоссе д. 1-47, 2-20;
- микрорайон Кальное;
- ул. Есенина;
- ул. Грибоедова;
- проезд Грибоедова;
- ул. Щедрина;
- проезд Щедрина;
- ул. Затинная;
- проезд Речников;
- ул. Скоморошинская;
- ул. Подгорная;
- ул. Введенская;
- ул. Ленина;
- ул. Полевая;
- ул. Свободы;
- ул. Вознесенская;
- ул. Фирсова;
- ул. Урицкого;
- пл. Театральная, д. 1, 3, 5;
- Торговый городок.
ИСТОЧНИК KP.RU