Облсуд вынес постановление в пользу ректора РГУ Андрея Минаева
21 февраля в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение районного суда по делу ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.
Напомним, прокуратура Рязанской области обжаловала постановление Советского районного суда о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении ректора РГУ Андрея Минаева и Кирьяновой. В качестве обоснования прокуратура указала на существенные нарушения Уголовно-процессуального Кодекса и неправильное применение уголовного закона.
Выслушав все стороны, областной принял решение оставить жалобу зампрокурора Рязанской области Виктора Эппа без удовлетворения.
Подробности судебного разбирательства в апелляционной инстанции появятся в ближайшее время на нашем сайте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU