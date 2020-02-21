Облсуд вынес постановление в пользу ректора РГУ Андрея Минаева

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:52:36+03:00

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21 февраля в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение районного суда по делу ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.

Напомним, прокуратура Рязанской области обжаловала постановление Советского районного суда о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении ректора РГУ Андрея Минаева и Кирьяновой. В качестве обоснования прокуратура указала на существенные нарушения Уголовно-процессуального Кодекса и неправильное применение уголовного закона.

Выслушав все стороны, областной принял решение оставить жалобу зампрокурора Рязанской области Виктора Эппа без удовлетворения.

Подробности судебного разбирательства в апелляционной инстанции появятся в ближайшее время на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU