2020-02-21T17:49:58+03:00
Недвижимость

«Зеленый сад» открыл шоу-румы ЖК «Еврокласс» в Кальном

Посещение шоу-румов поможет будущим собственникам в принятии осознанного решения о покупке жилья
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Шоу-румы ЖК «Еврокласс».Шоу-румы ЖК «Еврокласс».
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Крупнейший рязанский застройщик приглашает оценить демонстрационные варианты отделанных и меблированных квартир в первой очереди ЖК «Еврокласс». Посещение шоу-румов поможет будущим собственникам в принятии осознанного решения о покупке комфортного, безопасного и экологичного жилья в популярной рязанской новостройке.

Дизайнеры «Зеленого сада», зная и творчески используя возможности и преимущества рациональных SMART-планировок квартир в жилом квартале «Еврокласс», предложили будущим владельцам квартир несколько вариантов отделки и декорирования, подобрали органично сочетающиеся с ними мебель и фурнитуру, бытовую технику и домашние аксессуары. Каждое из готовых дизайнерских решений обустройства квартиры заслуживает внимания и неповторимо в своей форме и содержании. Тем не менее, все предлагаемые варианты объединяет одно – у каждого из них есть свой целостный гармоничный стиль, практичность и функциональность.

В шоу-румах, полностью готовых для проживания квартирах, все можно посмотреть и пощупать. Неторопливо пройдясь по квартире, вдумчиво оценив ее планировку и функциональность комнат, осмотрев установленную сантехнику, посидев на диване или за кухонным столом, заглянув из окна во двор, можно составить объективное представление о своем будущем жилье. Погрузившись в уютную домашнюю атмосферу, нужно просто довериться своим естественным ощущениям - и эти впечатления от личного посещения и осмотра квартиры станут самым верными советчиками. Недаром же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Подробную информацию о жилом квартале «Еврокласс» можно получить у специалистов Отдела продаж «Зеленого сада». Здесь расскажут о проекте, покажут планировки квартир, встретятся с вами на объекте и помогут подобрать оптимальный вариант приобретения нового жилья. Адрес Центрального офиса Группы компаний: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777 - 777.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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