На личном подворье в Рязанской области убили бешеную лису
На личное подворье в селе Мокрое Сасовского района наложили карантин по заболеванию бешенством животных. Днями ранее там вынуждено убили лису, и в патологическом материале специалисты обнаружили рабический антиген (вирус бешенства).
В настоящее время в подворье проходят специальные мероприятия по ликвидации очага заразной болезни. Владельцам животных по требованию ветеринаров необходимо представлять животных для обследования и проведения профилактической и вынужденной вакцинации против бешенства.
Напомним, ранее в городе Касимов бродячие собаки насмерть загрызли лису. Как потом установили специалисты, дикое животное не страдало бешенством (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU