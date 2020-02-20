На личном подворье в Рязанской области убили бешеную лису

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:43:00+03:00

Теперь там наложили карантин по заболеванию бешенством животных

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На личное подворье в селе Мокрое Сасовского района наложили карантин по заболеванию бешенством животных. Днями ранее там вынуждено убили лису, и в патологическом материале специалисты обнаружили рабический антиген (вирус бешенства).

В настоящее время в подворье проходят специальные мероприятия по ликвидации очага заразной болезни. Владельцам животных по требованию ветеринаров необходимо представлять животных для обследования и проведения профилактической и вынужденной вакцинации против бешенства.

Напомним, ранее в городе Касимов бродячие собаки насмерть загрызли лису. Как потом установили специалисты, дикое животное не страдало бешенством (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU