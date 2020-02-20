ХК «Рязань» вошел в тройку худших команд регулярного чемпионата ВХЛ

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:10:29+03:00

Дмитрий Крамаренко: "Мы старались, мне за свою работу не стыдно, я отработал искренне от начала и до конца" Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

Главный тренер заявил, что ему за свою работу не стыдно, и никаких оценок сезону давать не стал

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В Высшей хоккейной лиге завершился регулярный сезон. ХК «Рязань» по итогам 54 игр оказалась на предпоследнем (17-м) месте в своей конференции и на третьем с конца (32-м) во всей лиге.

Последний матч «горожане» провели дома, но подсластить болельщикам горькую пилюлю не смогли. Впрочем, их соперником была столичная «Звезда», ставшая в итоге лучшей командой чемпионата. Проигрывая фавориту 0:3, хозяева смогли сократить отставание до одной шайбы, но в итоге все-таки уступили 2:4.

«Как вы оцениваете сезон команды под вашим руководством?», спросили у главного тренера «Рязани» Дмитрия Крамаренко после финальной сирены.

- Я не буду его оценивать вслух. Буду анализировать, а оценку давать не мне. Есть специалисты, критики, пусть они оценивают мою работу. Все сейчас будет звучать, как оправдание, а я не хочу оправдываться, - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Крамаренко заявил, что ему за свою работу не стыдно. Исключение составляют лишь «три-четыре матча».

- Тренер – не бог, а часть команды. Поэтому это вопрос к руководству клуба. Тренер – большая, значимая, но всего лишь часть, - сказал главный тренер.

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ИСТОЧНИК KP.RU