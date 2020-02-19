В Рязани мошенники предлагают абонементы в спорткомплекс «Капитан»

19 Февр. 2020 2020-02-19T21:48:54+03:00

Спортивное учреждение еще официально не открылось, но злоумышленники активизировались

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В преддверии официального открытия спорткомплекса «Капитан» в Рязани активизировались мошенники. Об этом сообщается на странице спортшколы во «ВКонтакте».

Злоумышленники обращаются в личных сообщениях к людям, которые интересуются услугами спорткомплекса и предлагают абонементы. Несколько человек уже чуть не попались на уловку мошенников – в одном случае с них требовали 2700 рублей, в другом – 1600 рублей.

В связи с этим руководство спортивного учреждения опубликовало предостерегающее сообщение:

«Внимание! Не переводите деньги за услуги нашего спортивного комплекса. Мы деньги не берем».

Напомним, спорткомплекс «Капитан» должен был открыться в 2019 году, потом дату перенесли на февраль 2020 года. Сейчас ориентировочные сроки – март 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU