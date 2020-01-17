2020-01-17T16:21:27+03:00
Спорт

В Рязани скоро откроется спорткомплекс с бассейном «Капитан»

На базе ФОКа заработает спортшкола по подготовке пловцов, боксеров, волейболистов и бадминтонистов
Яков РЫКОВ
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Фото: рязанский минспорт.Фото: рязанский минспорт.
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В феврале в Рязани откроется физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Капитан», сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

На базе ФОКа будет работать спортшкола «Капитан», где будут готовить «спортсменов высокого класса» для сборных команд Рязанской области и России по плаванию, волейболу, бадминтону и боксу.

Напомним, спортивный комплекс в Дашково-Песочне планировали сдать еще в 2019 году. На его строительство чиновники закладывали 127,6 миллиона рублей. Новый объект должен быть возведен по образу и подобию того комплекса, который в конце 2016 года открыли в Спасске-Рязанском (читать подробнее).

Отметим, что расположен ФОК «Капитан» по адресу: Рязань, улица Зубковой, 30а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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