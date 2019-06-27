Владимир Никешкин: В Рязани всего 8 нормальных бассейнов, а в Ижевске их 50

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-27T08:27:23+03:00

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26 июня на заседании Общественного совета при СУ СК России по Рязанской области глава ведомства генерал-лейтенант Владимир Никешкин отметил, что в Рязани крайне не хватает бассейнов.

- К сожалению, даже в Рязани, я посмотрел, примерно восемь более-менее нормальных бассейнов. Хотя только в одном Ижевске их более пятидесяти, - сказал руководитель регионального Следственного комитета Владимир Никешкин. – Я говорю про 25-метровые бассейны, 20-метровые я не считаю. А в этом году в Ижевске сдадут 50-метровый бассейн. Ну чем Удмуртия отличается? Тем, что подальше от центра что ли? Нет, мы и в Рязани должны сделать тоже самое. Мы должны поднимать этот вопрос, достучаться до органов власти и управления.

По словам генерал-лейтенанта, его цель – привить Рязанской области что-то положительное, что есть в другом регионе.

- В Удмуртии проходит школьная волейбольная лига. Начали пять лет назад. Сначала было 900 участников и 90 школ. В этом году уже 249 школ и 2 600 участников. Только в этих соревнованиях участвовало столько человек, - продолжает Владимир Анатольевич. - Награды были достойные, в том числе – поездка на мировой чемпионат по волейболу. Но к чему я это все? Я с губернатором Николаем Любимовым разговаривал, и он полностью поддержал эту тему. И уже 5 июля министр спорта Владислав Фролов едет в Удмуртию принимать опыт. Кроме того, там пройдут еще и сельские спортивные игры, которые в стране практически не проводятся. И зимние, и летние. Чем это выгодно? Республика каждый год строит для каждого сельского поселения или хорошую лыжную базу, или стадион, или спортзал, прежде всего волейбольный. А глобально все это отвлекает большую часть детей от пагубных привычек и прочих негативных влияний.

Напомним, 26 июня на заседании Общественного совета при СУ СК России по Рязанской области рассмотрели задачи и роль следственных органов в профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU