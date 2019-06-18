Рязанец стал чемпионом России по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-18T13:12:13+03:00

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Чемпионат России по гиревому спорту прошел 13 – 16 июня в .Казани. В нем приняли участие около 200 спортсменов из 34 регионов.Рязанскую область достойно представил студент факультета физкультуры и спорта РГУ имени Есенина, мастер спорта международного класса Иван Кулаков. Об этом рассказала пресс-служба регионального минспорта.

Иван Кулаков победил в дисциплине «Длинный цикл» (весовая категория + 85 кг). Его результат 95 очков является рекордом России. Успех ученика по праву делит его наставник Игорь Шматов. Родился Иван в Самаре, в Ряжск Кулаковы переехали в 2003 году. Дом для своей большой дружной семьи строили своими руками: с баней, усадебными постройками. Иван помогал отцу в качестве подсобного рабочего: месил раствор, носил кирпичи и доски. Силу Иван и двое его братьев получили в наследство: физически крепкими были их прадед и дед. Всего в семье Кулаковых - восемь детей.

Напоминаем, что ряжский атлет в начале июня стал победителем на Первенстве Европы, проходившем в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU