Рязанец победил на первенстве Европы по гирям

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-07T11:41:17+03:00

Иван Кулаков родом из Ряжска, сейчас тренируется на базе рязанского Политеха

Изменить размер текста: A A

Первенство Европы по гиревому спорту проходило с 30 мая по 3 июня в городе Штольберг (Германия). В соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 23 стран. Об этом рассказала пресс-служба регионального минспорта.

В составе сборной команды России выступал мастер спорта международного класса Иван Кулаков. Иван занял 1 место в дисциплине «длинный цикл» (вес 95+). Второе место занял норвежский атлет, третьим стал спортсмен из Украины. Также рязанец выступал в командной эстафете за сборную России, где тоже одержал победу.

Иван Кулаков представляет ДДЮ «Алые Паруса» Ряжска, сейчас тренируется под руководством Игоря Шматова на базе Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU